L'Inter è arrivata a Rottedam, dove domani sera sfiderà il Feyenoord nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. In attesa di capire quali saranno le scelte di Inzaghi, i nerazzurri si sono presentati allo stadio De Kuip per 'assaggiare' il terreno di gioco nel classico walk around. Di seguito il video della tappa interista sul prato dello stadio olandese.