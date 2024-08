Dopo il Milan cade un’altra big in Serie A: si tratta della Lazio, sconfitta oggi 2-1 in casa dell’Udinese. A regalare la vittoria alla formazione di Kosta Runjaic le reti di Lucca e Thauvin. Nel finale il 2-1 di Isaksen, assalto finale dei biancocelesti con i friulani bravi a resistere in inferiorità numerica. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: