Prima panchina in Serie A e prima vittoria per Cristian Chivu, diventato in settimana il nuovo allenatore del Parma prendendo il posto di Fabio Pecchia. Nella prima uscita ufficiale alla guida dei gialloblu arriva subito un'importante vittoria: il rigore di Bonny e la ripartenza di Sohm condanno il Bologna alla sconfitta, al Tardini finisce 2-0 per i padroni di casa. Gli highlights del match.