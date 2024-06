"Ricordate come era la società prima dell'arrivo di Marotta? Un miscuglio di critiche, pettegolezzi, liti, insomma il caos puro, appunto. A distanza di qualche anno bisogna riconoscere che il migliore acquisto neroazzurro è stato appunto Marotta. Un genio nel suo campo però è doveroso un ringraziamento al giovane Zhang magari e forse anche su consiglio dei predecessori per avere ingaggiato Beppe Marotta. Il manager varesino ha saputo trasformare il baraccone interista in un grande circo di fatti, idee ed emozione pura. Lo ha capito anche oaktree offrendogli un'altra carica importante quella di presidente oltre a confermare con estrema intelligenza tutto la staff, un grande staff. Però, c'è sempre un però: ora arriva la parte più difficile, stare ad alti livelli di competizione per i prossimi anni a venire e non diventare la solita meteora di breve durata. Sarà anche compito dello staff migliorare la rosa per competere su più fronti, magari inserendo giovani come ad es. V Carboni, già nel giro della nazionale Argentina nonostante la giovane età ( ricordo ai dirigenti che noi tifosi sogniamo un'altra Champions) poi sarà compito, anche più arduo, di Inzaghi trovare nuove soluzioni al gioco per essere sempre più imprevedibili e imbattibili ( un gioco misto di fascia, velocità, profondità e contropiede a seconda delle varie fasi della partita) infine sarà compito dei giocatori lottare in ogni partita come se fosse una finale, ricordando che nessuno regala punti ai campioni di Italia solo per il fatto di esserlo. Umiltà è la parola magica. Semplice a dirlo, difficile concretizzare ma come tifoso sono sicuro che tutti i cuori neroazzurri lotteranno sempre e senza risparmiarsi perché questo è il DNA di ogni interista. Amala sempre".

Barbara

"Buongiorno redazione, visto che l'Aston Villa vuole Dumfries, perché non si prende in considerazione la sua cessione mettendo Buchanan nel suo ruolo naturale a destra(é così scarso da jon riuscire a fare come Dumfries?)..e si prova a prendere Samuel Lino dall'Atletico Madrid per la fascia sinistra?...in Europa la differenza la fanno i giocatori che puntano costantemente l'uomo creando superiorità numerica e di conseguenza, assist o gol e tutte le big d'Europa hanno in rosa 2/4 figure con queste caratteristiche, ma temo che con il solito mercato autofinanziato, si rinforzerá la rosa per potersi riconfermare vincitori in campionato, ma non sarà così facile, oltretutto andare a fine mercato temo assalto dei top club ai nostri top players(Barella, Bastoni...ecc ecc)".

Andrea

"Momento storico unico! Redazione buonasera, dopo una champions che ha visto ritrionfare il RM con jimmy il masticatore compulsivo di chewing-gum in panchina, noi salutiamo i nuovi proprietari, ed i loro emissari messi nel cda in forte presenza. Sono un fondo di investimento per cui devono vendere. Per farlo al meglio sono obbligati a mantenere alto il valore del bene che hanno in pancia. E questa è l’unica vera cosa positiva, unita al fatto che chi potrà soddisfare le loro richieste non sarà certo un parvenue. C’è un fatto però, che a mio parere deve solleticare noi tifosi: smettere di doversi conformare all’ordine costituito nella elitè del calcio, dove ormai gli inglesi hanno i soldi ed il Real Madrid fa gioco a parte, quest’anno anche con Mbappè. Beh, la sorte ci ha aiutato a trovare una soluzione da una proprietà che ormai da anni finanziariamente non ne aveva, e perché ora non spingete tutti davvero e con convinzione verso l’ambizione massima: spaccare gli equilibri delle gerarchie europee! La Spagna non è nulla rispetto all’Italia, lo sa chiunque nel mondo, ed allora perché non può esser possibile cooptare un vero leader maximo dell’economia mondiale alla presidenza della nostra squadra?!? Questo è ciò che dobbiamo chiedere a gran voce al proprietario di passaggio attuale, e noi dobbiamo contenersi nella maniera migliore, soprattutto smettendo di accontentarsi tenendo contegni “secondo regole”. Il calcio è in un momento storico: noi potremmo sovvertirne gli equilibri!"

Dino

"Inzaghi, il suo staff e la dirigenza sportiva han detto all’unisono che mettere in rosa qualcuno a scapito di qualcun altro (mercato a saldo zero) non ne vale la pena, rischio di portare frizioni nello spogliatoio. Visto le premesse e la necessità di liste UEFA, oltre che ad arrivare a capire cosa ne farà Oaktree dell’Inter nel breve termine, io ve sarà richiesto di bilanci in pareggio se non in attivo, oltre a permettere i rinnovi dei top player in rosa, che voglion dite tanti soldi fissi ogni anno che appesantiscono il bilancio, direi che per il quinto attaccante, il difensore centrale e portiere si attenderà l’anno prossimo. In base ai risultati ottenuti e conseguenti introiti incamerati dalla stagione direi che l’Inter prenderà ex delle giovanili. Io voto per Seba Esposito, attaccante talentuoso, Venhausden (dubbio troppi infortuni, forte coi piedi, ha anche esordito con la sua nazionale maggiore e capitano dello Standard Liegi) o Pirola (più grezzo e giovane e qualche incognita a livello di tenuta internazionale). Per il portiere propendo per rinnovo prestito Audero in attesa di, in ordine, Bento, Marines od Okoye".

Fredrik