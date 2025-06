Anche il difensore dei nerazzurri Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Inter Tv al termine della sconfitta contro il Fluminense.

Un gol preso in avvio e tante occasioni.

"Non solo sfortuna, ci abbiamo messo anche del nostro. Dovevamo fare molto meglio. Certo, se vai subito in svantaggio diventa tutto più difficile. Non l'abbiamo approcciata bene, loro sono stati più convinti nei duelli. Poi si sono abbassati chiudendo gli spazi. Nella ripresa abbiamo creato qualche occasioni, ma non abbiamo segnato. Ora c'è delusione".

Dopo la sfida con il River Plate sembrava esser partita un'energia diversa, invece è arrivato questo risultato...

"Come dicevo c'è tanta delusione. Dovevamo fare molto di più e molto meglio. Invece loro hanno meritato di vincere. Sono una buona squadra".

Qual è il messaggio che volete dare ai tifosi?

"Quando torneremo, faremo di tutto per vincere. Dando il 100% ogni giorno di lavoro".