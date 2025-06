Nel post-partita il difensore dei nerazzurri Matteo Darmian è stato intercettato dai microfoni di Inter Tv dopo il ko contro il Fluminense.

Quanto dispiacere c'è?

"C'è dispiacere perché la volontà di tutti era quella di passare il turno. Purtroppo non ci siamo riusciti, nonostante abbiamo fatto di tutto per recuperare lo svantaggio iniziale. Nel secondo tempo abbiamo dato tutto quello che avevamo, producendo il massimo sforzo. Siamo stati un po' sfortunati, nelle uniche due occasioni ci hanno punito. Ci prendiamo questa sconfitta e le nostre responsabilità. Ora stacchiamo un attimo e ci prepararemo per la prossima stagione".

Quanto è stata difficile questa partita dal punto di vista climatico e del terreno di gioco?

"Non deve essere un alibi, anche per loro c'era caldo e il campo non era il massimo. Ci prendiamo le nostre responsabilità, guardiamo avanti".

Vuoi dare un messaggio ai tifosi dopo questa stagione lunghissima?

"Il messaggio sicuramente è che vanno ringraziati per quello che hanno fatto per noi, per il sostegno. Dal canto nostro abbiamo cercato di fare il nostro meglio dal primo all'ultimo giorno. Ripartiremo come abbiamo sempre fatto".