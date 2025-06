Il Genoa è alla ricerca di rinforzi offensivi e ha messo lo sguardo su una pedina nerazzurra. Secondo quanto riferisce Sky Sport il Grifone è in pole position per il prestito di Valentin Carboni, qualora l'Inter decidesse di aprire a un'operazione in prestito. In questo senso una decisione finale verrà presa a breve, e il club ligure è pronto a farsi avanti per il fantasista classe 2005.