"Niente "fatal Verona" e Milan (Atalanta permettendo, visto che son lontani i tempi di un Sassuolo che assuma le sembianze del Mantova papera di Sarti a parte) che si sta per cucire sul petto il tricolore numero 19 affiancando proprio l'Inter. Per i bauscia l'appuntamento con la seconda Stella (se si vuol credere che i bergamaschi vincano a Milano e che l'Inter si imponga a Cagliari non è, comunque, peccato) è solo rimandato (si spera a breve) ma non dovrà essere rimandato l'appuntamento nella capitale per la conquista della Coppa Italia perché perdere contro la Juventus, nell'ultimo atto del fin troppo bistrattato torneo nazionale che in passato ha già arriso due volte ai bianconeri capaci in un'occasione di battere l'Inter mondiale nello stesso impianto capitolino, sarebbe il peggior epilogo di una stagione che (tralasciando la Supercoppa italiana) aveva tutto per dipingere ben altri scenari. Quindi, tutti concentrati nella sfida senza appello contro le zebrette in uno stadio Olimpico che appena pochi giorni orsono ha dato all'eroe del triplete Josè Mourinho la gioia di centrare la finale di Conference League con una Roma che in finale (vista Europa) non ci arrivava da ben 31 anni... AMALA...!!!".