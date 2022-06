"Appena terminato il campionato risuonano le parole di Inzaghi, in stile Conte ma più possibilista e aziendalista "voglio chiarezza sugli obiettivi" che tradotto in parole povere significa "se mi vendete qualche top player senza rimpiazzi di rilievo poi dovete prendervi (il DS Marotta in accordo con il CEO Antonello) le responsabilità di chiarire all'esterno quale siano gli obiettivi da perseguire". Accertato che la pandemia ha decurtato significativamente i bilanci di tutte le società calcistiche in Europa, diventa difficile raggranellare soldi dalla vendita di giocatori di media fascia perché avranno potenziali acquirenti di società di fascia media non disposte a pagare le cifre di pre pandemia, ammesso che possano comprare. Direi che queste società cercheranno acquisire calciatori in prestito, al massimo con diritto di riscatto a cifre ridotte. Se poi, come i calciatori Inter di questa fascia media hanno in essere contratti con stipendi ormai fuori mercato, sarà impossibile venderli subito. Visto che Suning ha imposto non solo l'autofinanziamento ma pure un attivo di bilancio di 60/70 mil € diviene obbligatorio vendere un top player. Faccio una previsione, in caso arrivi Dybala sarà sacrificato Lautaro Martinez. A maggior ragione dovesse tornare Lukaku in prestito. Il "Toro" è l'unico oggi che può spuntare una valutazione di almeno 60/70 mil€ se non di più, vista la stagione che ha fatto e la partita contro l'Italia a Wembley. C'è da capire chi farà l'offerta, il Bayern (ni)? L'Atletico Madrid (forse)? Lo United (possibile)? Il PSG se vende Neymar (probabile, lì c'è un certo Messi)? Il Liverpool (se Salah non rinnova)? Al momento tra i grandi centravanti, Benzema, Kane, saranno riconfermati, Halland è del City, resta sul mercato Lewandowski e Darwin Nuñez. La Premier paga tanto ma penso non sia appetibile per usi e costumi anglosassoni a Lautaro. Sarà una bella estate per Marotta ed Ausilio e per noi tifosi interisti. Sarà anche dura convincere qualche top player ad accettare la cessione per il bene dell'Inter. Intanto Perisic non ha rinnovato ma non per soldi. Non illudiamoci che tutti i calciatori trattati e da comprare poi arrivino veramente".