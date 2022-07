"Il dibattito sull’accoglienza da riservare a Romelu Lukaku sinceramente non mi appassiona. “Tradimento”, “vergogna”. Ma vogliamo ricordarci che stiam parlando di ragazzi che corron dietro e tiran calci a un pallone? Sento tirare in ballo questioni etiche manco si parlasse di Giuseppe Mazzini o Che Guevara!! Di guerre o di resistenza. D’accordo, è andato via lasciandoci atterriti e, soprattutto, commettendo un errore di cui si è presto reso conto. Ma che deve fare ora questo ragazzo, 'autodafè'??? Al giorno d'oggi riconoscere un proprio errore e chiederne scusa sono atti così rari che faremmo fatica se ci chiedessero di portare un esempio da usare come termine di paragone. Mettici poi tutta una serie di comportamenti altrettanto forti e rari... E soprattutto coerenti!'Gigante buono' è una raffigurazione suggestiva per descrivere questo ragazzone. Ma la verità è che davvero, nonostante la stazza, Big Rom è contraddistinto da una sensibilità davvero rara nel suo ambiente, al punto tale da esserne anche fortemente condizionato. Nel bene e nel male. Vi sembra una coincidenza che abbia giocato la sua miglior stagione in una piazza che lo ha coccolato, eletto beniamino assoluto, fatto sentire importante e amato. Proclamato "Re di Milano". E la sua peggior annata, la successiva, in uno stadio che lo ha immediatamente messo in discussione e fischiato alle prime difficoltà. E guidato da un allenatore che lo disistimava e non ha fatto nulla per nasconderlo. Ora potremmo star qui a discuterne: è giusto che un campione strapagato sia così emotivamente fragile al punto da lasciare che il proprio rendimento ne sia così tanto condizionato? Probabilmente no. Probabilmente Big Rom più che a un gigante buono è paragonabile a un elefante. In una cristalleria? Mo questa volta è il gigante ad essere di cristallo “. E dentro in acciaieria che rischia di mandarlo in frantumi. Ma è davvero delle sue fragilità che vogliamo occuparci? Ma anche basta!! Piuttosto prendiamone atto e creiamogli intorno quel clima, in termini emotivi che, alla luce di quanto accaduto, sappiamo essere la condizione ideale per farlo rendere al massimo e gioiamo con lui ad ogni pallone che rotolerà in fondo alla rete. E saranno tanti. Forza Romelu. E AMALA. Sempre".