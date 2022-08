"Come premessa, mi continua a sfuggire la logica del tenere un Gagliardini come decima riserva e perdere un Casadei, quando sul mercato hanno una valutazione simile. Però, più che altro, avendo la massima stima sia di Ausilio che di Marotta, mi domando se non sia ora veramente di un cambio di proprietà... Tante grazie alla famiglia Zhang, che senza aver beneficiato del regalo da settecento milioni di Mister Li (non dimentichiamo che il fondo Elliott ha pagato il Milan quanto una scatola di fagioli), ha tenuto l'Inter salva, ma ora servirebbe qualcosa in più rispetto a questa situazione di instabile galleggiamento. Non si affoga e non ci si salva. L'Inter che deve ripagare i prestiti e vendere perché la proprietà non può intervenire con i soldi, se non per comprare a Steven Zhang una supermacchina ogni anno. Come uscirne? Si potrebbe provare a fare una vera partecipazione di tifosi, che non sia fumosa e d'elite come quella di Cottarelli? Che ne pensate?".

Tonino

"Salve Redazione,pensando alle cifre in gioco per Pinamonti e,soprattutto, Casadei direi che le somme sono plausibili. Ma non è questo il punto. Semmai questo non è l approccio di una squadra fra le prime al mondo, che così si ridimensiona a provinciale. Per tirare avanti si perdono due tra i migliori prospetti, inaccettabile!Speriamo sia l ultimo mercato così, se no si VENDA.Curioso di vedere altrimenti il monte abbonamenti 23/24...".

Stefano

"Cara proprietà, vergognatevi se non avete i soldi lasciate la presidenza dell'Inter, ma come si fa a lasciar andare un giovane cresciuto nel vivaio interista... poi resto di sala dal fatto che questi giovani vengano cresciuti e a loro non sia mai data la possibilita di fare il salto di categoria e smettiamola di dire è troppo giovane, non ha esperienza e via discorrendo se mai lo si fa giocare sono scuse campate in aria...gli allenatori non hanno coraggio e palle per lanciare i giovani... e poi arriva il Chelsea e per un po di soldi che sicuramente non serviranno ai cinesi per il debito, se lo portano via e magari giochera pure e solo questione di coraggi che in Italia manca, forse anche per colpa di noi tifosiabbagliati da nomi altisonanti e che poi ...ploffff... Basta dire chiaro e tondo i giovani li teniamo li facciamo giocare portate pazienza e se son rose fioriranno... invece tutto e subito e vista la stagine passata col tutto e subito abbiamo regalato uno scudetto al milan... Amala grazie per il lavoro che fate".