"Gentile Redazione, stavolta sarò davvero molto breve. Solo freddi numeri. Ché l'ennesima delusione di stasera - non avendo ancora metabolizzato quella di Roma sponda biancoceleste - è troppo cocente. I nerazzurri sembrano entrati nella logica, più o meno perversa, di aborrire i pareggi... Non è affatto normale che l'Inter, dopo appena 5 turni - a parte le finora sempre perdenti Monza e Cremonese - sia rimasta l'unica squadra del campionato che non ha ancora pareggiato una partita. Da che mondo (pallonaro) è mondo, impattare è sempre meglio che perdere. Cosi come è altrettanto lapalissiano che si fanno più punti con 1 vittoria ed 1 sconfitta piuttosto che con 2 pareggi... E per quanto i nerazzurri abbiano appunto già patito 2 sconfitte in altrettanti scontri diretti - un'onta non ammissibile dopo cosi poche giornate per dei candidati allo scudetto - ciò non impedisce loro (Napoli permettendo) di detenere un abbastanza grottesco primato, frutto soprattutto delle 3 vittorie: quello di miglior attacco della Serie A con 11 reti in 5 gare (media 2,2 a partita, col corollario dei 4 attaccanti già andati tutti a segno almeno 1 volta, nonché una cooperativa di ben 8 marcatori diversi). Chiamiamola - se vogliamo - magrissima consolazione! Ah, già, stavo per dimenticare i rilievi peggiori dell'attuale classifica: 8 gol subiti, 1 volta sola con la porta inviolata e terz'ultima difesa del torneo. Peggio hanno fatto soltanto le 2 predette squadre lombarde, pur con 1 gara a testa ancora da disputare: roba da retrocessione, altro che da 2a stella! Se Inzaghi non si farà un esame di coscienza - parimenti ad alcuni giocatori - decidendo magari di virare quanto prima sulla difesa a 4 (almeno che la provasse, caxxo!), o di ruotare di più i centrocampisti "buoni" di cui ora dispone in panchina, rischia seriamente di non incrociare più nemmeno Romelu Lukaku. Nel senso che per quanto il belga ce la potesse anche fare a rientrare prima dall'infortunio, nel frattempo al tecnico piacentino potrebbe essere già stato servito l'esonero. Almeno che non sia lui a dimettersi... Con Roberto De Zerbi (altri tecnici capaci, a spasso, non ce ne sono ...), cultore del 4-2-3-1, che potrebbe dunque già stagliarsi minaccioso al cancello di Appiano Gentile...".

Orlando

"Spero che possiate dare spazio al parere di un tale che segue, suo malgrado, suddetto club da oltre 30 anni. Dopo un anno finalmente abbiamo trovato la risposta al quesito sul perché l'Inter non abbia vinto lo scudetto la passata stagione. Non è stata la cessione di Hakimi, non è stata la cessione di Lukaku, figuriamoci quella di Perisic. La chiave è stata l'addio di Antonio Conte, il quale è stato l'unico in un decennio buio a dare credibilità alla squadra, al netto dei suoi tanti, molteplici, discutibili difetti. La scomoda verità che Marotta e soci non ammetteranno mai è l'aver scelto Inzaghi come successore perché era il meno peggio dell'elenco, tra Allegri, Mihajlovic e De Zerbi. Il 3-5-2 è stato solo un pretesto. Benché Conte ne abbia commessi molti di errori, a partire dalla sciagurata finale contro il Siviglia, con Gagliardini preferito ad Eriksen, la cosa che lo rende diverso dagli allenatori del post-Mourinho è il cambiare quando le cose non vanno, come l'esordio di Bastoni, Eriksen integrato a fine gennaio 2021. Inzaghi non ha mai, e sottolineo MAI, imparato dai suoi errori, poiché è totalmente inadeguato in questo contesto. La squadra ha i suoi difetti, ma non tali da subire 6 gol tra Lazio e milan, ma la cosa peggiore è che questi difetti sono in realtà risolvibili: 1) Onana che è stato preso a fare se il capitano dei miei stivali continua a far danni ogni settimana? 2) Skriniar, De Vrij e Bastoni non hanno 40 anni, giocano insieme da tempo, eppure come mai sbandano così facilmente? 3) Brozovic sbatte le braccia come ai tempi di Mancini e Barella chiacchiera troppo. L'infortunio di Lukaku non è un alibi solido, sono tutte questioni risolvibili che però Inzaghi si rifiuta e/o è incapace di risolvere. Reitero, solo un allenatore come Conte o Simeone può risollevare uno spogliatoio psicolabile. Siamo alla quinta giornata, ma ormai mi sono rassegnato dinanzi a una tale via Crucis. Mazzarri fu esonerato per molto meno. Grazie".

Giovanni

"Così non va.....non si può aspettare di prendere 3 gol per fare i cambi ....qualsiasi allenatore credo che all'intervallo avrebbe già fatto delle sostituzioni , .....eravamo alla mercé del Milan che dopo il pareggio ci ha bombardato in tutti i modi, e il nostro allenatore invece ha aspettato, non si capisce cosa, non il 2 a1 ,ma il terzo gol del Milan per aggiustare una formazione che lui stesso aveva preparato con cura (?).....con Di Marco e Dzeko e Mikhitaryan le cose sono andato subito meglio, mi chiedo perché non li ha schierati dall'inizio?.... perché insistere con Handanovic, basta con questo portiere non se ne può più, manca di reattività, è pesante quando si tuffa, basta,...cosa aspettiamo a far parare Onana,.....una considerazione sui nostri 3 centrali....questo è il quarto anno che giocano insieme, dovrebbero capirsi, conoscere bene i meccanismi difensivi , e invece a guardarli sembrano impauriti,confusionari, non aggrediscono gli avversari, gli lasciano troppo spazio invece di stargli addosso....un altra cosa....l'anno scorso avevamo 5 attaccanti + Perisic, oggi abbiamo Lukaku infortunato, Correa che raramente arriva a doppia cifra , Dzeko che ha 36 e mezzo e senza Perisic ....credo che vi sarete senz'altro accorti che la coperta è corta.....quando ricapitera' mai un occasione come Dybala gratis, a mio parere è stato un grosso errore non prendere l'argentino che con la sua fantasia e le punizioni che sa tirare avrebbe fatto comodo al nostro attacco...... a centrocampo oltre ai 3 titolari abbiamo solo Mikhitaryan e Asslani che Inzaghi lo vede solo come vice Brozovic,....direte ma abbiamo Gagliardini,....personalmente non lo considero un giocatore da INTER, troppo modesto.....e anche a centrocampo la coperta non è che sia proprio lunga.....quest'anno mi sa che se Inzaghi non trova la giusta quadratura alla squadra ( finora non l'ha trovata) l'Inter non entrerà in Champions League....saluti...".

Francesco