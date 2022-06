"Buongiorno, sono Francesco tifoso da sempre della nostra Inter, io ho 62 anni e quindi di sessioni di mercato ne ho viste tantissime, ma questa attuale è sicuramente una delle più entusiasmanti e di sicuro quella che mi sta facendo divertire di più. Non tanto per i nomi, io mi ricordo perfettamente le passate edizioni con campioni e campionissimi, ma per come stampa, tv, commentatori vari, tifosi travestiti da giornalisti, (salvo rare eccezioni) stanno rosicando per le mosse (fino ad ora perfette) di Marotta & C. Leggo e sento dei giudizi che definire strampalati è poco: "come si può mettere in campo il tridente?" "in Italia si vince con le difese" "Ma se invece qualcosa girasse male? Lukaku, torna dopo aver abbandonato una squadra che si preparava alla nuova stagione, ed è ritornato perché in Inghilterra gli hanno dato il benservito" e tante altre dichiarazioni che non sto qui ad elencare, tutte stucchevoli e di parte. Certo dire che l'Inter prende Mkhitaryan, Bellanova, Asllani, Onana, forse Dybala certamente Lukaku, non vende Lautaro, non vende Bastoni dati sicuri partenti, e con l'unico grande sacrificio di Skriniar (la speranza è sempre l'ultima a morire) è sicuramente troppo per la penne di alcuni e la bocca di altri. Ecco perché il mio amico Mario, farmacista, e soprattutto Interista, si sta rifornendo copiosamente di pastiglie di Maalox e pensate è persino disposto a farne in omaggio a tutti quelli che ne avranno bisogno. E saranno tanti...... Forza Inter sempre".