"Buonasera redazione, ma davvero pensiamo che Palacios risolva tutti i problemi e sistemi la squadra?...della tanto decantata cantera dell'Inter, dove sono i Mbangula e i Savona di turno?...Casadei, Esposito, Pinamonti, Satriano, Carboni...capisco non avere soldi ma giocatori giovani della primavera quando saranno d'aiuto per la prima squadra contro squadre minori?...mi sa che per noi questo discorso non fila, senza gli 11 titolari senjor facciamo fatica a sviluppare il gioco in velocità...zero giovani a disposizione perché Inzaghi non é in grado di lavorare con loro, oltretutto si é visto all'Europeo e nella scorsa Champions, che la direzione per fare la differenza sono esterni d'attacco che saltano l'uomo nell'uno contro e anche la juve va in quella direzione, con ottimi risultati, noi non abbiamo nessuno in rosa in grado di fare un dribbling e saltare l'uomo. Pessime sensazioni per questa stagione".

Andrea

"Il mercato estivo sessione 2024-25 sta giungendo alle porte e purtroppo ci sta regalando scarsissime emozioni. Sapevamo già che il grosso del lavoro era stato sviluppato e quindi non avremmo potuto attenderci di più. Lo scrivente appartiene ad un epoca diversa, ma si ritiene, per certi versi, fortunato; fortunato di aver vissuto momenti fantastici, soprattutto quando a dirigere il nostro calcio mercato c'era ancora il grande Presidente Massimo Moratti. Un presidente speciale, super amato, una persona squisita atta a confezionare e regalare sogni ai suoi tifosi; sogni che a volte si tramutavano in realtà. Il calcio mercato in quell'epoca era ricco di colpi di scena e noi tifosi eravamo sempre lì ad aspettare l'arrivo di qualche sorpresa...giocatori favolosi che ti facevano sognare e ti spingevano a guardare le stelle!! Che sensazioni uniche, fantastiche !! Che emozioni fortissime!! Ricordo ancora dei colpi sensazionali. Per esempio, l'arrivo di Ronaldo il fenomeno; un pomeriggio intero, di prima estate, ad ascoltare tutte le trasmissioni televisive. Allora, correva l'anno 1997, non c'era tutta la tecnologia di oggi. Di conseguenza ci si appellava alle trasmissioni televisive, ovvero si era costretti, di corsa la mattina presto, a raggiungere l'edicola più vicina per acquistare la Gazzetta dello Sport in modo da poter conoscere tutti i retroscena di un acquisto importante. Ricordo anche che grande fu l'emozione per l'acquisto di Ibra. Ricordo che in quel periodo, primi di agosto 2006, lo svedese aveva già raggiunto un accordo con il Milan, ma non aveva sottoscritto alcunchè. Allora, si vocifera, Lele Oriali e Branca Marco, su input del Presidentissimo, di fretta e in furia, partirono da Milano con la macchina per raggiugere Torino; così convinsero Ibra a firmare per la causa nerazzurra. Che giornata meravigliosa!! Questi momenti sono oramai passati e appartengono ad epoche e da una realtà sociale differenti; sono stati istanti così belli e spensierati che probabilmente non torneranno più. Adesso ci dobbiamo adattare. Tutto è centellinato. A volte si ha la netta sensazione che nel calcio mercato noi interisti non abbiamo i soldi neppure per comprare un caffè. Pazienza ci adattiamo! Il mondo cambia e dobbiamo accettare tali cambiamenti. D' altronde Oktree non è certo colma di passione. Il suo compito è arcinoto: ossia procedere al consolidamento dei debiti per poi vendere al migliore offerente. Di fatti per fare un esempio, quante occasioni di calcio mercato abbiamo dovuto abbandonare!! Chiesa, Dybala..e compagnia bella!! Poi, se è vero che Frattesi ha sempre avuto mal di pancia, non potevamo offrirlo noi all'Atalanta per avere in cambio, con piccolo conguaglio, Koopmaiers? Noi avremmo avuto il giocatore giusto, atto a saltare l'uomo e a creare quella ricercata superiorità numerica e l'Atalanta un degno sostituto di Koop. Ma mi rendo conto che queste considerazioni per noi sono troppo "fantascientifiche", troppo lontane dalle nostre possibilità!! Quando mai Oktree avrebbe avallato questo genere di operazioni?? Per fare questo genere di cose ci vuole tanta passione vera!! Bisogna avere l'inter nel sangue!! Grazie Presidente Moratti, grazie di cuore per tutti i sogni e le gioie che anche in sede di calciomercato, sei riuscito a regalarci!! Amala!!".

Stefano