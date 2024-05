"Gentile Redazione, Oaktree è la nuova proprietaria dell Inter. Il primissimo messaggio rilasciato dalla nuova proprietà è: "garantire il successo a lungo termine dell Inter". Un pó sibillina a dire il vero. In economia il lungo termine è almeno 5-10 anni. Che significa? Mettiamo un momento i conti a posto (se mai con una cessione eccellente) e poi si riparte con una ricostruzione per un club di vertice. Oppure successo di lungo termine significa l Inter sta lá dove è arrivata faticosamente w lá dove rimanere con innesti ragionati ma di alta qualità? Mi piacerebbe saperne di più Ma tanto con Suning titoli con i vari Fondi che hanno club in Italia, tanta trasparenza non ne vedo. Non mi piacevano gli Zhang e non mi piacciono i fondi speculativi. Spero di sbagliarmi ancora. Forza INTER!".

Evaristo

"Buongiorno vi scrivo per far ricevere il mio grazie al presidente Steven, che nonostante tutti i commenti e critiche sterili di cui è stato bersaglio ha dato alla storia nerazzurra un bel contributo, direi per certi aspetti"ubriacante":"GUARDA ABBIAMO DUE STELLE SULLA MAGLIA, VEDI DOPPIO, HAI PER Caso BEVUTO? NO NOOO È TUTTO VERO!! Grazie e un saluto a tutti voi e i nerazzurri che stanno da qui, ai confini del universo CIAISSIMO(DOPPIO...)".

Gianluca