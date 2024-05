"Buonasera, ho visto che ci sono commenti su Lautaro e ho pensato di aggiungere il mio. Personalmente ho sempre ritenuto Laurato una buona seconda punta, non credo sia pero un goleador (credo l'ultimo goleador all'Inter sia stato Icardi). Soprattutto in Europa, come Lukaku. Quest'ultimo per tanti mai messo in discussione fino a che era l'idolo dei tifosi, e oggi anche questi ultimi anno capito che il loro rendimento e' anche grazie all'Inter (uguale se vediamo Lautaro in Nazionale). Detto questo tanti tifosi lo ritengono il più forte giocatore in rosa e perciò sono contento se rinnova. Quello che pero' mi lascia perplesso e' vedere e rivedere giocatori fare leva sulla loro popolarita tra i tifosi per mettere pressione alla società in tempi di rinnovo. A cosa servono tutte queste manifestazioni di fedeltà alla maglia da una parte mentre dell'altra, in netto contrasto, questi messaggi sulla trattativa del rinnovo se non a fare sponda sui tifosi preoccupati che poi cercano di obbligare la società ad assecondare qualunque richiesta? Spero oaktree si presenti invece con la forza di mantenere la sua linea, cosi da mantenere il gruppo compatto invece di avere chi guadagna il doppio. Forse un giocatore che quest'anno ha sbagliato il rigore (non per errore statistico ma perché non pare saperli tirare) che e' costato l'uscita dalla coppa italia, e probabilmente dall'EL, dovrebbe avere un po di autocritica. Forse l'adulazione dei tifosi ha fatto un po perdere la testa".

Giancarlo

"È finito il campionato, un 2a2 col Verona divertente con tante occasioni da parte nostra soprattutto nel secondo tempo, dove meritavamo di vincere.....adesso la palla passa al mercato estivo, dove ci sarà da rinforzare la squadra, con la speranza che Oaktree metta qualche soldo più di Zhang per poter competere alla grande anche in champions..... da quello che leggo l'Inter dovrebbe spendere20 mln per Bento , onestamente io non ci credo, l'anno scorso per la stessa cifra non abbiamo preso né Vicario e né Trubin, io opterei per il portiere dell'Udinese Okoye,molto reattivo e grande fisico oltre che costerebbe la metà di Bento,....detto che su Gudmundsson siamo tutti d'accordo come vice Lautaro, come quinta punta mi piacerebbe Noslin del Verona, 17 partite già 5 gol e 4 assist,lo prenderei prima che il suo valore il prossimo campionato possa aumentare....resta il dubbio Dumfries, da capire se accetta l'offerta dell'Inter o va via, poi ci sarà da prendere un difensore bravo veloce e a un prezzo contenuto , vedremo cosa tireranno fuori dal cilindro Marotta e Ausilio, per il resto la squadra è fatta, anche se io inserirei in organico anche Valentin Carboni, ma non come attaccante ma nei centrocampisti , perché a mio avviso Carboni è un tuttocampista, grande tecnica e un potenziale crack, mi ricorda dalle movenze Zidane, spero che l'Inter lo tenga.....complimenti a tutti i nostri calciatori per lo scudetto vinto ma d'agosto si azzera tutto e si ricomincia sempre con la stessa voglia e fame di vittoria, perché l'appetito vien mangiando.....buone vacanze".

Francesco

"La splendida cavalcata dell’Inter di quest’anno, sia a livello di risultati che di prestazioni, ha accresciuto il livore di alcuni media, di alcuni commentatori televisivi, palesemente per niente neutrali, e di molti tifosi delle squadre concorrenziali della nostra amata Inter. Prima di addentrarmi in qualche considerazione sul passaggio di proprietà avvenuto, penso sia doveroso, da parte di tutti i tifosi interisti, inviare un grandissimo ringraziamento al nostro ex Presidente, Steven Zhang, il quale, pur tra tante problematiche finanziarie legate alla Pandemia ed alle restrizioni messe in campo dal Governo Cinese, è stato sempre vicino alla squadra ed anzi l’ha portata a successi che inorgogliscono tutti noi. Nel corso della mia attività lavorativa, basata principalmente sui bilanci, ho sempre pensato che un’amministrazione finanziaria debba essere portata avanti, principalmente, con attenta razionalità e concedere poco alla passione ed al cuore: Zhang si è innamorato dell’Inter, come alcuni suoi predecessori, e si è legato a questa Società in modo tale da condizionare, negli ultimi tempi, un po’ troppo un suo ineludibile addio alla Società. Chi vive di mercati, di fondi ha un solo obiettivo: raggiungere un profitto e non può avere condizionamenti “amichevoli”. Certamente Oaktree avrà una gestione molto attenta ai ritorni economici ed alla futura plusvalenza che potrà ottenere dalla vendita di una Società altamente competitiva ed abbastanza sana finanziariamente. Proprio per questo sono convinto che la nostra amata Inter ne potrà trarre ulteriori grossi benefici, essendo già impostata e guidata da figure manageriali di altissimo livello, sia finanziario che di campo. Naturalmente, questo cambio di gestione si rivolgerà soprattutto verso i giocatori i quali, se vogliono davvero il bene dell’Inter e continuare a far parte della nostra Società, come spesso dicono, non dovranno chiedere la luna ma invitare i propri agenti a non fare paragoni di guadagni folli, garantiti in qualche altra Società nostrana (vedi la vicenda Lautaro). Comunque sia, pur di cercare di offuscare la straordinaria impresa di questa stagione, i tanti tifosi delle solite big, speranzosi di sventure di ogni sorta in una situazione così poco normale per Zhang, sono venuti fuori con riflessioni di qualunque sorta, con attacchi permeati di pura cattiveria e con auspici Cassandriani: ebbene, penso che questi signori dovranno ancora ingoiare rabbia e livori perché la nostra amata Inter continuerà ad essere protagonista in Italia ed in Europa. Forza Inter, sempre".

Luigi