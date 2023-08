"Io per primo ho criticato fortemente l'operato della nostra società. D'altronde gli errori, se così possiamo chiamarli, sono stati diversi.Da Skrinar,Scamacca, a Samardzic....quante incomprensioni abbiamo dovuto interpretare? Poi ho visto le foto di Ausilio a cena insieme ad Arnautovic la sera del 15 agosto, e ho incominciato anche a riflettere....Si noi interisti, al di là di tutto, siamo comunque fortunati perché abbiamo due grandi Dirigenti. Marotta e Ausilio. Quest'ultimo sempre sul pezzo, come faceva Galliani ai tempi del grande Milan. Dobbiamo rendere onore e rispetto a questi due stakanovisti che si battono come due leoni, sino all'ultimo, per la nostra Inter. Peccato non siano sostenuti da una grande società ma al contrario da fantasmi che si limitano a rilasciare dichiarazioni fuori della realtà tipo: vinceremo tutto, vogliamo la seconda stella...!! Per poi abbandonare i loro dirigenti senza un soldo, nonostante le corpose entrate,facendo saltare trattative ben avviate ( non faccio ovviamente riferimento al caso Samardzic che ha una storia particolare e grottesca).Questi fatti sono ormai cose note che nessuno può discutere. Comunque vada forza Sig.Ausilio, lei gode ampiamente della mia stima e penso, di gra parte del popolo nerazzurro, noi siamo sempre con lei al suo fianco. Mi raccomando però"voliamo basso" non illudiamo i tifosi.... Siamo sempre sinceri con loro. Chi da rispetto riceve sempre rispetto, perché tanto di questi tempi "Acca' niciuno è fesso..." Reitero sempre l'invito rivolto al Sig.Steven Zangh di vendere l'Inter il prima possibile, a condizioni eque per lei e per i potenziali acquirenti. Amala!".

Stefano

"Buongiorno Redazione, leggo in Vs articolo di poco fa riguardo l’attacco “.. Il reparto è completo,..” intendendo i desiderata/programmi della ns dirigenza…Io non so in che mondo vogliono che viva il tifoso interista, ma certo non si illudano in quello di Papalla che loro vorrebbero! Lautaro vero leader, Thuram prima esperienza in Italia con zero centri in tutto il precampionato, Arnautovic pezza finale di 34 anni, Correa due anni di delusioni in casa nostra. Quattro uomini quattro inoltre, follia pensare possano bastare, anche solo numericamente, per sostenere campionato champions coppa Italia e torneino supercoppa! Beffe e sberleffi da lukaku e samardzic si possono certo comprendere ed anzi apprezzare la “barra dritta” voluta tenere, ma pensare di competere con questo attacco è pura follia! Quasi come continuare ad essere in proprietà di coloro che non avendo sostanze economiche costringono una fior di dirigenza ad agire sul mercato in maniera indegna per una squadra blasonata come la nostra…. Aggiungo poi qualcosa su il ns allenatore, chè lo sento già sotto attacco dai soliti allenatori/rici da divano… il signor Simone, di nome e di fatto da sempre in nostra sede, non proferisce verbo avverso preferendo un silenzio operativo ed infinitamente rispettoso verso una gestione del mercato da attacco cardiaco…messo sempre sotto accusa e sulla graticola da ciarlieri senza riconoscenza ai quali direi provare loro a gestire una squadra a cui tutti, irresponsabilmente, chiedono la seconda stella ma alla quale hanno tolto portiere, centrale difensivo, regista e centravanti… gli ricordo piuttosto che in queste condizioni l’unica speranza è che proprio Lui ci faccia il miracolo di inventarsi nuove figure di bomber, chè altrimenti sarà dura anche solo arrivare quarti!".

Dino

"Buongiorno cara redazione intanto sono a scusarmi per l’ortografia e la sintassi riferite alle mail che vi ho inviato,ma scrivo nei ritagli di tempo,a braccio dal mio cellulare che stabilisce di suo alcune euristiche molto discutibili per usare un eufemismo,rispetto alle quali a volte non ho il tempo per correggere il testo.Ma tant’e’. Vorrei sottoporvi qualche calcolo di aritmetica semplice semplice,riferito al mercato della nostra beneamata,esercizio utile per poter riflettere sulle strategie societarie in divenire. Ecco quanto segue: INTROITI mercato: ONANA. : +58 milioni(bonus inclusi) BROZOVIC: +18 milioni(inclusi ev. bonus) PIROLA : + 5 milioni COLIDIO. : +5 milioni + operazioni minori(introiti non noti) TOTALE: + 86 milioni(minimo salvo op.minori) USCITE(spese): Frattesi: 26 lmilioni(al netto della cessione di Mulattieri 33 cartellino di Frattesi-7 cartellino Mulattieri) Arnautovic: 10 milioni(bonus inclusi) Bissek. : 7 milioni Sommer. : 6 milioni TOTALE: - 50 milioni BILANCIO: +86-50= 36 MILIONI. Ok.Se non vogliamo considerare come investibili i ricavati dalla Champions 150 milioni+ 10 milioni coppa italia(vittoria della finale= 160 milioni e + eventuali introiti da botteghini..) Comunque e’ lecito aspettarsi che i 36 milioni di bilancio attuale di plusvalore vengano totalmente investiti per aumentare il valore della rosa,dato che Zhang,il cinese dal braccino corto,ha dichiarato tramite canali di dominio comune,che il mercato sarebbe stato autofinanziato dalle cessioni,cosi’: <<..un euro entra un euro,esce un euro entra e un euro esce…cantilena da lui stesso reiterata..>> Sarebbe già da vergognarsi per avere dato un impostazione simile al mercato di una società come l’Inter,dopo tutti i risultati sportivi e sopratutto i grandi guadagni annessi. Ma facciamo finta che lo accettiamo questo barbaro e irrispettoso concetto di quello che e’ lo “Zhang pensiero”. Ebbene però,che dia seguito a quanto lui stesso ha stabilito ossia spendere quello che si ricava dalle cessioni. In questo momento a conti fatti ci sono 36 milioni di euro da spendere. Vediamo adesso se li spendono per fare una squadra veramente seria,oppure continuare ad industriarsi(con la connivenza dirigenziale)di fare tanto fumo da buttare negli occhi alla gente,con le querelle di quelli che devono venire e che poi non vengono piu’(ma solo perché noi siamo seri e gli altri no,ma questa non e’ sfortuna,bensì la tesi versante società per giustificare una campagna acquisti che,tirando una riga,e’ a dir poco,fin qui fallimentare ) Hanno voluto acquisire Arnautovic…Se non avessero acquisito lui,adesso a bilancio ne avremmo avuti almeno 46 milioni di euro da poter spendere.Volete dirmi allora che con questi soldi non si poteva trovava di meglio che Arnautovic???..Faccio dei nomi…Scamacca(bastava riconoscerne due in piu’ rispetto a quanto gia’ offerto al west ham)Beto,Wahi e al limite il tanto presuntamente corteggiato Balogun,il quale pur nn avendo le caratteristiche corrette,almeno aveva un valore intrinseco e di prospettiva enormemente piu’ grande di un 34 enne semi panchinaro del Bologna,il cui curriculum a parte la breve parentesi inter di 13 anni fa da bad boy,ha poi militato in squadre minori di premier e in qualche formazione cinese..(e una ragione pur ci sara’..)Se questi sono i presupposti..allora COMPLIMENTONI! alla nostra squadra mercato! Adesso sono curioso di vedere se e come verranno spesi i 36 milioni che abbiamo come tesoretto,ma i dubbi maggiori stanno sul versante del se piuttosto che su quello del come!… VERGOGNA!!!".

Antonio