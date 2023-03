"Gentile Redazione, Mi permetto di porre alla Vs. attenzione alcune considerazioni integrative di quelle - pienamente condivisibili - da Voi pubblicate nel pomeriggio di oggi nella rubrica "Calci & Parole". Sarebbe un quadro sinottico - formulato addirittura in rima - del vasto corollario di "ambiguità" che una certa testata sportiva milanese riserva da tempo alle sorti europee della Beneamata. In un primo momento avrebbe dovuto costituire un P.S. dell'ultima mail inviataVi - della cui pubblicazione Vi ringrazio sentitamente - che, essendo, però, già prolissa di suo, mi aveva poi indotto a soprassedere. "Per alimentare il loro sogno di proseguire le europee avventure, appassionati e tifosi nerazzurri vorrebbero essere allietati dalle più rosee ed autorevoli letture. Fiduciosi di non imbattersi proprio in contradditorie congetture. Tipo quelle propinate invece da un'ondivaga Gazzetta che ormai articola e stampa con i crismi della peggior "sciacquetta". "INZAGHI, NIENTE ESONERO anche in caso di eliminazione contro il Porto. L'Inter valuterà il piazzamento finale" argomentava la GdS edizione online appena lo scorso 26 febbraio. Salvo quella cartacea, il 10 marzo, ribaltare la previsione per aumentare, di proposito, la pressione. "INZAGHI: QUARTI DI CHAMPIONS O ADDIO a fine stagione. Decisiva la gara di Oporto" (secondo le 2 efficaci sintesi proposte da FcInternews). Cosa dunque pensare se, nel giro di meno di 2 settimane, la residua credibilità di quella rosea testata è andata del tutto a pu****e? Perdonate l'espressione triviale, ma per lo sfogo risulta essenziale, quasi quanto pasteggiare non senza che lo champagne innaffi il caviale. Si fa però fatica ad accettare 2 "anime" così diverse all'interno dello stesso corpo redazionale. Questo non sarebbe manco pluralismo a buon mercato, bensì pura cialtroneria allo stato avanzato. Almeno che, non essendoci dubbio alcuno che la stampa sia femmina e che quel giornale sia di estrazione milanese, cotanta doppiezza non debba essere ascritta, semplicemente, all'arrivo del "marchese"... Ma siccome nel frattempo gli eventi sono maturati - con certi gufi e rosiconi che son finiti triturati - corre l'obbligo di dare spazio all'odierno aggiornamento. E ditemi Voi se non è un mero strazio: "INZAGHI, I QUARTI DI CHAMPIONS PESANO MA NON BASTANO: FUTURO SEMPRE IN BILICO". Giusto a comprovare l'inarrestabile deriva di un giornale che non ha più un'autorevole linea editoriale...".