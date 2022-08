"Basta mi sono stufato, io non li capisco alcuni allenatori, e questo non vale solo per l'Inter, ci sono giovani forti, ed è il caso di Casadei, che per paura per fare spazio a gente navigata e magari poi non così forte, viene lasciato in panca o peggio ancora si pensa a monetizzare, ma io dico possible che al Chelsea siano tutti stupidi? non credo se hanno messo gli occhi addosso al giovane interista un buon motivo ci sarà o no...allora più coraggio e fatelo giocare in prima squadra se no questi ragazzi quando mai faranno il salto, ammesso che abbiano bisogno di farlo... ricordo abbiamo già perso Zaniolo per il bollito di Nainggolan ... Simone Inzaghi trova tu il coraggio".

