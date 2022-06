"Cara redazione, sono un tifoso di 32 anni della nostra amata Inter. Volevo fare una considerazione sulla situazione attuale dell'Inter rivolgendo un particolare ringraziamento da parte di tutto (penso) il popolo interista a Beppe Marotta, unico e vero fuoriclasse che il mondo Inter abbia avuto negli ultimi anni (oltre a noi tifosi interisti, da anni veri fuoriclasse con anche quest'anno 39/40 mila abbonati che probabilmente cresceranno ancora). Se fosse veramente in grado di chiudere il mercato con gli acquisti dei quali si parla cioè quelli ormai ufficiali di Onana, Bellanova, Asllani, Mkhitaryan, Lukaku più tutti quelli in via di definizione come Bremer, Dybala e Milenkovic sarebbe (andando a memoria) una delle sessioni di mercato più incredibili degli ultimi anni, vista anche la situazione economica societaria. Pur dando ormai per assodata la triste partenza (obbligata) di Skriniar, amato leader silenzioso che in questi anni ha fatto le nostre fortune e che ha dato la netta sensazione d'aver speso fino all'ultima briciola di cuore e sudore per la nostra maglia, mi sento di poter dire che nonostante la sua partenza e quella probabile dei vari giovani che serviranno per far quadrare i conti, si stia facendo un lavoro che va ben oltre l'eccezionale. E pur riconoscendo chiaramente i meriti di tutte le persone che lavorano e vivono il mondo Inter, il vero punto di riferimento di questo club al momento è Giuseppe Marotta. Se dovesse terminare la sessione di mercato nel modo in cui parlano i giornali credo che la nostra amata Inter oltre ad uscirne rinforzata in ogni reparto dando a Mister Inzaghi una rosa sicuramente più all'altezza della scorsa stagione, sia riuscita nella difficile impresa di consegnare nelle mani del Mister giocatori in grado di permettergli reali alternative di gioco sia in base al tipo di partita che si deve affrontare sia a eventuali cambiamenti a partita in corso. Avendo finalmente (di nuovo) un giocatore come Lukaku in grado di attaccare la profondità e ripartire in contropiede (cosa che sicuramente lo scorso anno è mancata in maniera clamorosa) e sostituendo Skriniar con un difensore molto forte in anticipo ma soprattutto estremamente veloce come Bremer, ci saranno più opportunità per il mister e la squadra di difendere con una difesa molto più alta permettendo così un pressing e un recupero palla più offensivo cosa che ha potuto fare il Milan nel corso di tutta la stagione con due difensori molto veloci come Tomori e Kalulu, che sono stati alla base del successo del Milan di quest'anno. L'inserimento fondamentale di un vice Brozovic come Asllani che ha dimostrato quest'anno ad Empoli di respirare calcio oltre ad essere un grande macinatore di chilometri (classe 2022), portare a casa un altro giovane come Bellanova italiano e (sembra) interista dalla nascita oltre ai vari Mkhi, Onana ed eventulmente Dybala credo si vada a dare una bella iniezione di linfa vitale ad un Inter che già, con grande orgoglio, dimostra di avere all'interno della rosa giocatori che sentono sulla pelle e nel cuore i colori della nostra Inter (vedi Bastoni, Barella, Dimarco, Brozovic, Lautaro e lo stesso Skriniar per citarne alcuni). Per quanto mi riguarda il lavoro di questo team di dirigenti credo sia un vero e proprio "miracolo" che va a mettere delle buone basi per il futuro rendendo ancora più appetibile a mio parere un eventuale cessione della società a qualche compratore più solido e in grado di dare nuove prospettive ancora più rosee alla nostra Amata. Amala sempre".