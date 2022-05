"Per prima cosa un GRAZIE !!!! A tutto lo staff dell’Inter per averci regalato il secondo trofeo di un anno difficile e soprattutto per averlo fatto battendo ancora la Juve ( personalmente ritengo che vale il doppio….). Mancano due giornate per vedere su quale sponda del naviglio arriverà lo scudetto che di fatto era già roba nostra ma la sciagura di Bologna lo ha rimesso in gioco e ora tifiamo Dea che non si sa mai. Inevitabilmente inizia il toto mercato e se ne sentono tante molte delle quali credo siano messe in giro da giornalisti validi collaboratori di procuratori affamati di guadagni e senza scrupoli. I veri nemici dei procuratori secondo me sono i cosiddetti “canterani” perché non occorre comprarli visto che già fanno parte dell’organico e proprio per questo vengono sempre estromessi da qualsiasi piano futuro mentre un mercato che ha poca liquidità a disposizioni dovrebbe tenere in ben più grande considerazione il capitale di casa, soprattutto se si parla dell’Inter che ne detiene davvero tanto. Con questa logica Pinamonti viene considerato un’ottima pedina di scambio con un valore di 20 milioni e poi va comprato uno come Scamacca o un altro a caso nello stesso ruolo ma con molti meno gol segnati e con un valore molto più alto. Con la stessa logica sono partiti i vari Zaniolo e davvero molti altri e mi dispiacerebbe vedere ripetere il copione con Agoume, Esposito, Satriano e molti molti altri... Ma se li teniamo quei poveretti non guadagnano un Euro!!!! Amala".