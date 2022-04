"Cara redazione, la colpa non è tutta di Radu, in quell'errore ci sono incappati anche Buffon e Donnarumma, non puoi fare un quarto d'ora dominando e dopo il pareggio perdere la testa, convinzione e ferocia agonistica, dov'è il leader in campo che consola e trascina la squadra alla vittoria?...non c'è. Manca personalità e continuità, si diceva l'Inter è tornata, dopo le vittorie del derby di coppa e il 3-1 alla Roma, adesso siamo di nuovo in caduta?...il Milan è più fortunato? può darsi, ma quella determinazione e quella voglia di prendersi la vittoria con la Lazio ieri sera non si è vista a Bologna, con il mister nel pallone a non saper gestire uomini e cambi...vuoi vincere la partita e metti Gagliardini e Darmian?...potranno mai spostare gli equilibri in campo, un terzino e un mediano?...cosa avrà visto in Correa negli ultimi allenamenti per farlo giocare?...dovevamo vincere e basta, le occasioni sprecate per allungare prima e per recuperare poi, sono state sprecate, soprattutto con squadre minori, ed è questo che mi spaventa per le ultime di campionato, non sono così sicuro che per noi Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria, siano tanto meglio di Fiorentina, Torino, Atalanta e Sassuolo, vista la mollezza di Bologna....per me è andata la seconda stella, dopo il 5 maggio, ricorderemo il 27 aprile....forza Radu non disperare, è solo calcio".