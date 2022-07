"Gentile Redazione questa telenovela per l'acquisto di Dybala mi ricorda molto la storia del mancato acquisto di un certo Platini, sono un antico tifoso interista e ricordo ancora come finì quella storia tra le risatine degli odiati "gobbi". Oggi pare la storia si stia ripetendo con Dybala in trattativa ormai da diversi mesi e non si conosce come e quando finirà. Tecnicamente Dybala non si discute ma a noi serve davvero? A me personalmente darebbe fastidio solo una cosa: che alla fine venisse ingaggiato dal Milan. Questi già hanno goduto e sfottuto per uno scudetto da noi regalato e ora dovremmo subire altri sfottò perchè ci avrebbero soffiato pure Dybala? Sarebbe davvero troppo.......SEMPRE FORZA INTER". Rocco