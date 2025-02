"Spett.le Redazione Scrivo dopo la disfatta di Firenze, ma è da un pò che ho maturato queste convinzioni negative, che si sono acuite dopo il classico mercato a zero (o quasi, Zalewski è un giocatore utile sì, ma che non sposta nulla). 1) A mio parere Oaktree deve essere chiara: intende spendere dal prossimo anno per mantenere la squadra forte o fornirà quattro spiccioli sul mercato in stile Udinese o Lecce (persino Atalanta e Fiorentina spendono MOLTO piu dell'Inter)? O si pensa ad incassare tutto il ricavato (quest'anno già fior di milioni) per investire sullo stadio e ridurre i debiti per poi cedere la società? Io la risposta la immagino, ma vedremo. 2) Dopo gli scempi e le occasioni perse sul mercato quanto tempo ancora dovremo sorbirci Ausilio-Baccin-Marotta? A fronte di POCHI buoni acquisti tipo Thuram, hanno commesso una serie di errori indicibili, basta ricordare Bremer e Buongiorno non presi quando volevano venire LORO da noi, la mancata vendita di Skriniar (si disse "perchè valeva di più", poi si sa come è finita), gli acquisti di Arnautovic (vi prego non fatelo più entrare in campo!), Correa, Pavard (discreto ma strapagato),Frattesi (idem, ed ora pure con il magone), Taremi, Asslani ecc.. senza dimenticare i tanti (BUONI) giovani regalati o persi a 4 soldi (Di Gregorio, Oristanio, S. Esposito..per riavere Fabbian dobbiamo pagare ben 7 milioni). La squadra è logora, ANZIANA e senza ricambi seri. E Marotta e Ausilio comprano in estate un portiere a 15 milioni per non farlo giocare mai, Palacios 11 milioni (11!) per 20 minuti in campo, Zielinski e Taremi a costo 0 e finora anche 0 risultati (ma con ingaggi faraonici). I punti di forza della squadra di oggi sono sostanzialmente figli del mercato 19-20 (l'ultimo da Inter... Bastoni, Barella, Lukaku poi ceduto a grandi cifre ecc), da allora scartine, parametri 0,"anziani"(anche validi tipo Dzeko o Miki)... scommesse tipo Bisseck (che certo non è un difensore da squadra top. Basta con questa esaltazione senza motivo!). 3) Quanto ci vuole a licenziare il preparatore atletico e lo staff che cura quel settore (compresi i medici)? O gli infortuni INTERMINABILI non vengono considerati? Speriamo che la squadra possa risollevarsi un pò, ma atleticamente la vedo proprio stanca e logora. Quest'anno sostanzialmente solo 2 partite OTTIME in serie A (Atalanta e Lazio) e 1 o 2 in Champions (City e Monaco). Per il resto solo incostanza anche nelle vittorie. Un saluto e sempre FORZA INTER!".

Gianni

"Per noi tifosi una sconfitta maturata così è molto cocente perché frutto di un atteggiamento di squadra che non c’è mai stato. La maglia dell’Inter per il tifoso è tutt'uno con la propria pelle e con il cuore, mentre per la maggioranza dei calciatori spesso è legata ad un “freddo” contratto, seppur sostanzioso. A Firenze l’Inter non è proprio scesa in campo! Eppure tutti sanno quanto sia importante qualsiasi partita quest’anno, aldilà del fatto che si lotti per lo scudetto, perché bisogna stare molto attenti anche per la qualificazione Champions, visto la competitività di tante squadre. E sconfitte come queste possono creare più di qualche sbandamento, se non si riesce a reagire subito nel modo migliore! E smettiamola anche con la tiritera della squadra più anziana del campionato, perché così non vengono analizzate le reali problematiche e le differenti prestazioni tra quelle di quest’anno con quelle delle scorso anno da parte di tanti titolari. Una partita stucchevole come questa, noiosa, inguardabile, negativa su tutto a cominciare dal ridicolo possesso palla che non può avere sbocchi perché lento e trasversale fino alla noia, oltre al fatto sconcertante di concedere a loro il primo goal sull'unico calcio d’angolo battuto e porgere sul piatto d’argento la lentezza e gli errori di difensori privi di sprint. E’ facile pensare e dire che questa squadra non può fare a meno di Barella, ma si sa che non può giocarle tutte, che il Taremi visto finora è quasi un flop, che lo Zilienski accolto con un certo entusiasmo non è nemmeno lontano parente di quello visto a Napoli e che la “vecchiaia” della squadra è più nella panchina che nei titolari che scendono in campo. A questo punto è facile anche pensare che Inzaghi si sia “cullato” sulle prestazioni eccezionali dello scorso anno, tanto d’aver detto, se lo ha detto, che il blocco squadra andava bene così. Anche con Arnautovic e Correa? E poi una considerazione sugli acquisti dello scorso anno va fatta perché sono stati spesi un bel po’ di milioni per Buchanan, Martinez e Palacios e poi due sono stati dati in prestito in questi giorni ed uno non si è mai visto in campo. Che significa? Forza, Inter, sempre".

Luigi

"Buonasera redazione, questa sera si sono visti tutti i limiti tecnici e caratteriali di questa squadra, oltretutto contro una squadra in emergenza, zero mentalità e zero personalità, siamo nei primi posti in serie A perché le altre non sono un granché, di fuoriclasse in rosa non ne abbiamo, i troppi complimenti e la favola dei 22 titolari, hanno fatto pensare a una corazzata, ma così non è. Penso che quest'anno non arriverà nessun trofeo e se non cambia la proprietà in fretta, di prospettano anni bui".

Andrea

"La sconfitta contro la Fiorentina consegna lo scudetto al Napoli. Con una prova davvero vergognosa, con giocatori stanchi e privi di cattiveria agonistica, abbiamo abbandonato oramai ogni speranza di rivincere lo scudetto. Che la stagione potesse prendere piega di tal genere lo si era compreso dall'atteggiamento rinunciatario della società e della dirigenza, che hanno deciso di non fare mercato, confermando in totus un gruppo oramai logoro che invece aveva bisogno di linfa nuova, fresca e assetata di nuove vittorie. Pazienza.... Forse le ragioni economiche hanno prevalso sulla effettiva volontà di continuare a vincere. La delusione è tanta, e la qualificazione e tra i primi 8 posti della Champions non può di certo attenuarla anche perché l'obbiettivo di quest'anno doveva essere lo scudetto....ma niente da fare. Pazienza! Rassegnamoci e pensiamo al futuro. Come dicono i latini " ad majora". Amala!".

Stefano

"Altro recupero ed altro campionato, non dico buttato ma quasi. Quello che preoccupa è la dichiarazione di Marotta prima del riinizio. Non c’erano “din din” per il mercato e restiamo come siamo. Infatti si sono viste le conseguenze. Ancor più preoccupa la involuzione del gioco inzaghiano contro squadre che si compattano nella loro meta campo e ripartono. Lo ha fatto il Milan con ben altri uomini con tecnica superiore e ci era andata bene a pareggiarla. La Viola, ben più scarsa e senza i nuovi acquisti, ha ricalcato il motivo tattico milanista e ci ha fatto tre gol e l’Inter non ha mai, dico mai tirato in porta. Ed a Giugno, forse di buono ci sarà il piazzamento UCL e niente più. Andare poi al mondiale per club con questa rosa straspremuta e avanti di età, pensando di aggregare Esposito e Sucic e basta, perché soldi non ce ne sono, sarà un fallimento. E se non sarà, lo sarà la stagione dopo perché la progettualità è legata alle finanze e siccome l’asset più importante per vendere bene il club, il nuovo stadio, non si farà mai, nè a Milano nè fuori nei tempi che Oaktree si aspettava. La conseguenza sarà il consolidamento di quello che c’è già e poco altro. Non so ma vedo l’Inter in involuzione, anche tattica, troppa presenza di uomini nella metà campo avversaria senza chi faccia anche da solo la superiorità saltando l’uomo. Si va di manovre ben congegnate, di triangoli per liberare l’uomo sui lati per crossare o entrare in area. Se trovi difese e centrocampo avversario compatti e non ci sono gambe ed testa, l’Inter prende imbucate in praterie di centrocampo poco presidiate. Lunedì dovrà essere vittoria a tutti i costi e se non sarà così mettiamoci il cuore in pace perché il famoso sfottò di mourinhana memoria “zeru tituli” ci riguarderà. Per continuare a competere occorrerà vendere bene qualcuno ed investire oculatamente in nuovi e funzionali davvero, non come Arnautovic (puah!), Taremi, Buchanan. Illudere i tifosi e gli abbonati come fatto quest’anno, complice i giornalisti ed esperti, non sarà più possibile senza nuovi importanti innesti".

Fredrik

"Purtroppo, se non siamo al 100% e non si corre, non c'è nessuna possibilità. Miki e Chala questa volta non dovevano giocare, spazio a Zelinsky e Frattesi. Ma i titolari sono spompati, i sostituti non hanno il ritmo partita, per cui tutto il gioco è uno sterile palla indietro. Non un cross, non un tentativo di affondo. O si domina, o si soffre, non c'è via di mezzo e non ci sono correzioni in partita o cambi di modulo. Se si parte male, si finisce male. Se questo scudetto non si vince, Inzaghi sarà in forte debito: con la squadra più forte un solo scudetto in quattro anni".

Tonino

"Un Inter VERGOGNOSA.......non si può giocare così, non c'è più aggressività, velocità di gioco ,una lentezza stucchevole di passaggi che non serve a niente se non a dare tempo agli avversari di riorganizzarsi....infatti ci mancano quelle ripartenze veloci che l'anno scorso ci hanno fatto vincere lo scudetto, con questo lento e inutile possesso palla non si va da nessuna parte ,anche oggi Chalanoglu perdendo palla a centrocampo ha permesso alla Fiorentina di fare il secondo gol ( con la complicita' di Bisseck)gli avversari si chiudono e ci colpiscono nelle ripartenze, bisogna apportare modifiche al nostro gioco perché ormai è diventato troppo scolastico.....abbiamo giocatori fuori forma Chalanoglu e Mikitaryan in primis, altri distratti Frattesi, Bisseck Dimarco e altri scarsi Taremi, Arnautovic.......gli altri a gennaio prendono Gimenez,Joao Felix, Kolo Muani e noi?.....ricordo l'anno scorso quando i tifosi festeggiavano ancora la seconda stella coi giocatori sul pullman Ausilio dichiarava in tv che la campagna acquisti dell'Inter era chiusa,....i frutti di quelle dichiarazioni si cominciamo a vedere,....mi sarei accontentato di avere in rosa i fratelli Esposito , Pio e Sebastiano piuttosto che Correa e Arnautovic, ma il primo l'abbiamo prestato in serie B allo Spezia e il secondo addirittura l'abbiamo praticamente regalato all'Empoli per la modica cifra di 5 mln e soprattutto senza recompra e adesso vogliamo prendere Castro dal Bologna che ci costerà almeno 30 -35 mln, la cosa buffa è che Sebastiano Esposito ha segnato finora più gol dell'Argentina.....bravo Ausilio!........inutile dire che una fetta di scudetto se ne sta andando ,Conte è un martello coi suoi giocatori e difficilmente perderà la testa della classifica, mentre inoltri giocatori stanno dimostrando di non avere la testa per rivincire lo scudetto.....saluti".

Francesco

"Dopo aver regalato lo Scudetto al Milan, il rischio (concreto) è di concedere il bis col Napoli. E si perché se nella partita che doveva portare ad agganciare i partenopei sulla via del tricolore, si scende in campo (anzi non si scende proprio in campo) con l'atteggiamento involuto visto contro una Fiorentina falcidiata dagli infortuni ma concreta e ottimamente disposta in campo da Palladino il rischio che non si salga sul tetto d'Italia è molto alto. La peggiore (o una delle peggiori) versione dell'Inter targata Inzaghi (partendo dall'incerto Sommer, tutti sono da 5 in pagella, se non peggio) ha, però, l'imperativo di rialzarsi nell'immediato perché se lunedì sera non si centrerà la vittoria contro la stessa Fiorentina lungo i Navigli, facendo poi filotto contro Juventus e Genoa, la supersfida col Napoli in programma alle pendici del Vesuvio ai primi di marzo potrebbe segnare il definitivo passo d'addio. Disfattismo...? No. Realtà nuda e cruda dove (quando è giusto) si deve utilizzare la "bacchetta"... AMALA...!!!".

Francesco

"Buongiorno a tutti e alla Redazione, Che dire dopo la partita di ieri sera, assolutamente nulla, anche perchè mi vergogno di parlarne. al di là della dirigenza(che ha toppato tutti gli acquisti di quest'anno), al di là della proprietà (che fa i suoi interessi non certo gli interessi dei tifosi che amano questi colori), i giocatori e l'allenatore sono indifendibili, il Sig Inzaghi, grandissimo allenatore, ma quando gli trovano le contromisure, non sa cosa fare e non mi spreco in aggettivi sulle prestazioni, non ce ne sono come vorrei esprimermi. Adesso Sig Inzaghi, Sig Presidente, Due giorni di vacanze per premio alla prestazione e al risultato di Firenze, i giocatori se lo meritano. Grazie dai tifosi a tutta l'Inter. Cordiali saluti a tutti".

Domenico