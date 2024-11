Dopo la netta vittoria dell'Inter per 5-0 a Verona, il nostro editorialista Filippo Tramontana commenta la prestazione dei nerazzurri al Bentegodi: "Partita non facile da preparare per Inzaghi, ma i padroni di casa sono finiti dopo la traversa in avvio. Correa ha ripagato la fiducia dell'allenatore. tutto molto bene, l'unico neo è l'infortunio di Acerbi".

A seguire il video commento.