Nel classico video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana è deluso per il modo in cui l'Inter esce sconfitta dall'Allianz Stadium: "Primo tempo buono da parte dei nerazzurri, ma seconda frazione ingiustificabile. E le sconfitte negli scontri diretti cominciano a essere tante in questo campionato". A seguire il video intervento del nostro editorialista.