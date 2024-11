"E' finita con un pari che non sposta troppo gli equilibri, era il risultato più tifato dalle altre tifoserie e ora resta questo gruppone atipico in classifica. Qualche nerazzurro sta un po' mancando, non tutti sono in forma, abbiamo peccato in zona gol ma siamo stati anche sfortunati". Comincia così il video editoriale di Filippo Tramontana per FcInterNews, che sulla polemica di Antonio Conte aggiunge: "Ridicola. Il rigore c'è e ora sembra che ci hanno favorito regalandoci un rigore che è netto". A seguire il video completo.