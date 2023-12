Nel suo classico video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così il pari di Marassi tra Genoa e Inter: "Una partita difficile, l'Inter soffre a centrocampo, in attacco è poco concreta, Sommer non perfetto in occasione del gol preso. Complimenti al Genoa, l'Inter non avrebbe meritato di vincere oggi, risultato quindi giusto". A seguire il video completo.