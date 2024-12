Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana analizza così la vittoria per 3-0 sul campo del Cagliari: "Vittoria importante e non scontata su un campo difficile, che può valere il primo posto in attesa di Lazio-Atalanta. Dopo il gol di Bastoni è una sinfonia Inter, Lautaro spreca nel primo tempo ma poi si fa perdonare". A seguire il video completo.