Classico video editoriale post partita di Filippo Tramontana che ha analizzato così la sconfitta in Champions contro l'Atletico Madrid: "L'Atletico l'ha voluta forse più di noi, ci ha messo più grinta e determinazione. Nella ripresa siamo calati e ci hanno schiacciati, troppi errori poi ai rigori. Non eravamo più abituati a perdere, ora dobbiamo rialzarci e pensare al campionato, che non è poco". A seguire il video completo.