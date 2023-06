Ci ha impiegato sei minuti Federico Dimarco per sbloccare la finalina di Nations League tra Italia e Olanda. Come riportato da Opta, era dal 15 ottobre 2019 contro il Liechtenstein (Bernardeschi al 2' - nelle qualificazioni agli Europei 2020) che la Nazionale azzurra non realizzava un gol nei primi sei minuti di gioco.