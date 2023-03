Lo Spezia nel mirino, anche per arrivare ad una, anzi due cifre tonde importanti: attualmente a quota 49 reti in Serie A, Romelu Lukaku cerca contro i bianconeri il suo timbro numero 50 nel massimo campionato italiano, lui che ha già colpito gli Aquilotti in una circostanza, nel dicembre 2020. Non solo: l’attaccante belga potrebbe anche toccare il traguardo dei 50 assist nei cinque grandi campionati europei in questa partita (attualmente 49).