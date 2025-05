Yann Sommer para letteralmente tutto. Il portiere svizzero, che si sta preparando per ritornare tra i pali in Inter-Lazio, oggi è stato protagonista di un allenamento particolare nel quale è stato chiamato a respingere anche le palline da tennis dal suo preparatore. E vedendo il video pubblicato dal club sui propri canali social la mente di tutti i tifosi nerazzurri sarà sicuramente tornata alla prestazione mostruosa messa in campo dall'ex Bayern Monaco, a San Siro, contro il Barcellona, dopo la quale si è guadagnato il premio di MVP.

Per Sommer il risultato è sempre lo stesso pic.twitter.com/YxoD9opNkg — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 13, 2025