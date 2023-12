Federico Dimarco è sempre più determinante per l'Inter e per la sua fase offensiva. L'esterno nerazzurro al momento conta 4 assist che lo rendono il secondo difensore della Serie A ad aver fornito più passaggi vincenti, ma è anche il difensore ad aver creato più occasioni nel campionato in corso: al momento sono 27. E non c'è nessuno come Dimash.