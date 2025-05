La Lazio, avversaria dell'Inter domenica sera a San Siro, è una delle vittime preferite di Hakan Calhanoglu. Finora il turco conta cinque assist serviti contro i biancocelesti (suo massimo in Serie A contro una singola squadra) e tre i gol realizzati. Solo contro la Fiorentina ha partecipato a più reti in Serie A. Inzaghi e il popolo nerazzurro si augurano che questa statistica possa essere di buon auspicio per il prossimo big match che attende il Biscione.