Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, asse mancino della formazione tipo dell'Inter, hanno entrambi dei dolci ricordi nei precedenti contro la Lazio. Il 9 gennaio 2022, a San Siro, il difensore è andato a segno e ha servito un assist, mentre nel campionato in corso ha già distribuito 5 passaggi vincenti, incluso quello per Dumfries nel match d'andata stravinto dai nerazzurri all'Olimpico.

Partita, quella dello 0-6 interista, in cui ha brillato anche Dimash, autore di un gol e un assist. "Se dovesse andare nuovamente a bersaglio, eguaglierebbe il suo record di marcature stagionali in Serie A: 5 reti, come nel 2023/24 e 2020/21", ricorda Inter.it.