Domenica 26 febbraio, alle ore 12.30, andrà in scena il lunch match tra Bologna e Inter. Sarà la sfida numero 152 tra le due squadre in Serie A: i nerazzurri guidano il bilancio con 74 vittorie contro le 42 dei rossoblu, con 35 pareggi che completano il quadro. Il Bologna ha subito 238 gol contro l’Inter in campionato, dove i nerazzurri vanno in rete da sette partite di fila contro gli emiliani (finora si contano ben 20 gol).