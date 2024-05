"Allegri ha fatto il massimo vincendo la Coppa Italia e riportando la squadra in Champions League. Ma la Juventus deve tornare a lottare per lo scudetto". Queste le parole di Marco Tardelli, anch'egli intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Si aspettava di più già da questa stagione dei bianconeri o il bilancio è positivo?

"Alla fine, pesando tutto, sono convinto che Allegri abbia raccolto il massimo. Però...".

Però...

"Il problema è che Allegri mi è parso un po' troppo solo negli ultimi tre anni. La Juventus ha avuto molti problemi, dalle penalizzazioni alle squalifiche di Pogba e Fagioli, e li ha gestiti in gran parte l'allenatore".

Il sogno scudetto della Juventus si è fermato nel derby d'Italia di febbraio: adesso cosa serve ai bianconeri per tornare a lottare con l'Inter per il titolo?

"La base c'è e l'ha sottolineato anche John Elkann dopo il trionfo dell'Olimpico. I bianconeri devono ripartire dai giovani che si sono messi in mostra in questa stagione. Penso a Cambiaso, Yildiz, Iling, Miretti e Nicolussi, che ha disputato un'ottima finale. E poi sta per tornare anche Fagioli. A questi ragazzi andranno aggiunti rinforzi di qualità".

Di quanti colpi hanno bisogno i bianconeri per avvicinarsi all'Inter?

"Almeno quattro, ma ripeto: di qualità. A partire dal centrocampo...".

Il prescelto per il post Allegri è Thiago Motta: la convince come scelta?

"Con il Bologna ha fatto benissimo, è un ottimo allenatore. Bisogna vederlo a un livello superiore, però sono convinto che Thiago Motta alla Juventus non avrebbe problemi".