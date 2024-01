Elena Tagliabue è stata per anni la presidentessa dell'Inter Femminile. Oggi è responsabile del settore femminile della Pro Sesto e si gode il successo delle sue squadre, tra cui l'Under 15 femminile che con 21 vittorie in 22 gare è risultata la migliore a livello nazionale nel 2023. "Credo molto nei settori giovanili, bisogna avere fiducia nelle giocatrici - dice in un'intervista a Il Giorno -. Ho messo la mia impronta gestionale impostando la tipologia che avevo sperimentato ai tempi di Inter Femminile, perché aveva dato risultati. L'idea è quella, far crescere le giovani e portare in prima squadra le nostre ragazze. All'inizio nelle categorie superiori si fatica, ma dopo un anno maturano calcisticamente e di testa"

"Ci sono realtà come Inter e Milan, ma non soltanto, che cercano di portare via qualche talento e proprio quest'anno abbiamo "perso" due elementi divise equamente tra le due milanesi - dice ancora la dirigente - Le altre sono rimaste perché conta molto il gruppo, trovarsi bene. Vale per loro e anche per i genitori che riconoscono il lavoro della società".