Intervistato da Tuttosport in qualità di doppio ex di Inter e Lazio, Ruben Sosa ha parlato così della sfida in programma stasera all'Olimpico: "Si gioca la partita del mio cuore tra due squadre che ho amato tantissimo e alle quali resto tuttora legatissimo, tanto da non perdermi mai le loro gare in televisione. Sono due formazioni che giocano all'attacco, quindi potrebbero esserci diversi gol. Che vinca il migliore, comunque vada sarò contento".

Nel corso della chiacchierata, l'uruguaiano ha tessuto le lodi dei nerazzurri, arrivando a sostenere che, oltre a conquistare la seconda stella, possono laurearsi pure campioni d'Europa: "L'Inter gioca un grande calcio e può vincere tutto quest’anno. Non solo lo Scudetto ma pure la Champions League. L’hanno già dimostrato nella scorsa stagione il loro valore internazionale. Il merito è soprattutto di Simone Inzaghi, uomo molto intelligente che gioca sempre per vincere. Ha trasmesso la sua mentalità alla squadra che lo segue in tutto e per tutto. Lo ritengo un allenatore davvero molto preparato, non mi sbagliavo quando avevo detto che sarebbe arrivato ad alti livelli".



Sosa, infine, spende parole di elogio anche per il leader dell'Inter, il capitano Lautaro Martinez: "Il Toro è cresciuto molto in questi anni, diventando uno dei migliori calciatori al mondo. Lautaro non è soltanto un bomber straordinario: oltre a segnare tanto, aiuta la squadra facendo un lavoro prezioso per i compagni. Ce ne sono pochi come lui".