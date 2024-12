Mehdi Taremi ha ottimi ricordi a Leverkusen. L'attaccante nerazzurro ha già segnato al Bayer, ricorda Tuttosport, il 12 ottobre 2022 guidando l'attacco del Porto. Risultato finale: 3-0 per il Porto con l'iraniano grande protagonista. E' stato l'ultimo ko in casa in Europa per i tedeschi.

Chiaramente era un Bayer diverso da quello di oggi ed era in chiara difficoltà, ma è di buon auspicio per Taremi, alla ricerca del secondo gol stagionale e che verrà confermato come titolare in Champions dopo esserlo già stato in diverse altre circostanze. A livello di prestazioni l'attaccante ha sempre fatto il suo, ha messo assieme anche due assist con la Stella Rossa e un altro col Lecce, ma gli manca la stoccata.

Compagno di reparto sarà uno tra Lautaro e Thuram, ma Inzaghi deve ancora decidere a chi toccherà.