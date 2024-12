Inter in Germania a caccia del pass diretto per gli ottavi di Champions, ma Inzaghi deve fare i conti non solo con un avversario di pari livello come il Bayer Leverkusen, ma pure con diverse assenze soprattutto in difesa.

Lo conferma il Corsport: uomini contati per il tecnico nerazzurro. Oltre a Pavard, infatti, pure Acerbi è rimasto a Milano (meglio non rischiare). Inoltre, un attacco influenzale ha costretto anche Dumfries a dare forfait. Mentre Buchanan è partito regolarmente per la Germania, nonostante un leggero affaticamento. Significa che Darmian agirà sulla fascia destra e che Bastoni, a meno di sorprese, sarà in campo dall’inizio. In attacco, spazio a Taremi con Thuram: l'iraniano è l'uomo-Champions, visto che finora è sempre stato titolare in coppa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.