Michael Kayode parla oggi in un'intervista a Tuttosport, esprimendo la sua soddisfazione per l'ottimo avvio di stagione della Fiorentina. "Non siamo partiti benissimo, ma sapevamo che presto o tardi avremmo dimostrato il nostro reale valore - dice -. Se siamo arrivati così in alto non è per caso. Siamo un gruppo forte e ambizioso. Champions? Presto per dirlo. Il campionato è lunghissimo. Per il momento pensiamo partita per partita, poi si vedrà...".

Impossibile non parlare di quanto accaduto a Edoardo Bove. "Sono attimi bruttissimi che non auguro a nessuno. Dal campo c’era paura, agitazione. In momenti così è veramente difficile mantenere la calma. Ora siamo contenti perché Edo sta bene. Lo sentiamo tutti i giorni. Ci dice di stare tranquilli di pensare a solo a giocare. Sono andato a trovarlo in ospedale ed era il solito: non smette mai di scherzare!".