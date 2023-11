Non è mai una gara banale Ucraina-Italia per Andriy Shevchenko, ucraino di passaporto ma italiano d'adozione. Le sue parole oggi alla Gazzetta dello Sport.

he cosa significherebbe per l’Ucraina qualificarsi?

"È una partita importantissima, anzi, molto più di una partita per tutti noi. Nonostante la guerra, nonostante la necessità di giocare in trasferta e con tutte le difficoltà che abbiamo dentro al Paese, la squadra è ancora in corsa e in buona posizione. Arrivati a questo punto non abbiamo niente da perdere, ma non per questo ci vogliamo accontentare".

Quanto pesa giocare una partita decisiva come questa lontano da casa?

"Tantissimo, ma mi aspetto uno stadio pieno. La nazionale è seguita dappertutto, è un simbolo che ci unisce. I calciatori lo sanno e vanno in campo anche per i nostri soldati che sono al fronte".

L’Italia è un Paese in cui lei si sente sempre a casa. Non le fa strano giocare proprio contro l’Italia una partita da dentro o fuori?

"Nello sport succede, mi è capitato da giocatore e mi capita adesso da tifoso. Ma in questo caso la situazione è ancora più speciale, perché per noi i successi sportivi in questo momento valgono di più. La qualificazione regalerebbe un momento di orgoglio e di felicità a un popolo che ha sofferto tanto e continua a soffrire".