Anche Gianluca Pagliuca è stato interpellato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della sfida tra Inter e Juve in vetta alla Serie A. "Non è giusto definire l'Inter la favorita di questo campionato. Non lo è per motivi di calendario, che sono semplici da spiegare: guardate cosa accadrà nelle prossime settimane, tra la Supercoppa in Arabia e la doppia sfida di Champions con l'Atletico Madrid...".

"La Juve, al contrario, oltre alla Coppa Italia non ha altre partite da preparare. Allora è giusto dire così: senza gli impegni delle coppe sarebbe logico dare all'Inter il vantaggio di essere favoriti. Ma così no, così è una corsa alla pari", sottolinea l'ex portiere nerazzurro. "Sarà un grande duello. Da interista mi auguro che alla fine lo scudetto sia nerazzurro".

