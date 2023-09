L'unica nota dolente, per così dire volendo trovare una stonatura nella sinfonia suonata ieri dall'Inter al derby, è la rete incassata per mano di Rafa Leao. Unica 'sbavatura' dell'onnipresente Matteo Darmian che si lascia prendere il tempo, e beffare, dal portoghese sull'imbeccata di Giroud. Uno 'scivolone' che costa mezzo punto all'ex United, unico, insieme al compagno di reparto Bastoni e Carlos Augusto (entrato a gara in corso), ad abbassare la media voti in pagella della squadra di Simone Inzaghi: tutti e tre da 6.5 per Tuttosport. Mezzo punto in più, quindi 7 pieno, per il ritrovato Acerbi, Dumfries, ancora una volta incubo nero di Theo Hernandez, Barella, Frattesi e Dimarco.

Sette più mezzo punto invece per Lautaro Martinez che contro il Milan non segna ma "regala delizie come in occasione del 3-1 e guadagna un rigore". Otto per Calhanoglu, Thuram e Simone Inzaghi. Primo della classe Henrikh Mkhitaryan che porta a casa due gol, un assist e un 8.5.