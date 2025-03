Le pagelle dell'Inter su Tuttosport sono emblematiche della grande partita disputata dalla squadra di Simone Inzaghi. Si parte col 7 a Sommer, bravissimo con l'intervento nel primo tempo su Pasalic. In difesa doppio 6,5 per Pavard e Bastoni. Il francese ha il test più duro della serata contro Lookman e lo supera, l'azzurro gioca una gara sontuosa ma doveva prestare più attenzione in occasione del rosso. Acerbi spicca su tutti, però: 8, sembra avere una calamita negli scarpini, trovargli un erede sarà una mission impossible.

Sufficienza per Dumfries, mentre il subentrante Bisseck è da 6,5 per come si adatta al ruolo non suo. Gladiatorio Barella, 7,5, firma un assist ed è il "cavallo di Troia" per sminare le marcature uomo su uomo di Gasperini. Due 7 per Calhanoglu che disegna il corner del primo gol e Mkhitaryan, califfo di centrocampo. Altro 7 per Carlos Augusto, eroe che non ti aspetti.

In attacco Lautaro da 7, il gol è ciliegina su una partita da leader vero, mentre Thuram è da 6,5 anche se sul gol mancato in avvio era lecito attendersi di più. Pagella da 7,5 per Inzaghi, che prepara benissimo la partita.

Nell'Atalanta 6,5 per Carnesecchi, si salvano Djimsiti, Zappacosta e De Roon con la sufficienza ma ci sono anche dei 4,5 per Kolasinac, Retegui e Gasperini, oltre a un 4 per Ederson. Voto 7 a Massa, che azzecca tutte le decisioni.