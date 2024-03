Il Corriere della Sera esalta la prestazione di Nicolò Barella nella sfida tra Italia e Ecuador, amichevole vinta 2-0 dalla squadra di Spalletti con una rete nel finale proprio dell'interista.

Ma si va anche oltre, sul quotidiano, come si legge nel giudizio del centrocampista, che merita 8: ": "Capitano, per l’assenza di Donnarumma, gioca rapido, verticale, essenziale, mandando Bellanova in profondità. Segna il 2-0 con un tocco sotto delizioso. E il dibattito è aperto: non sarebbe meglio che la fascia la indossasse un giocatore di movimento?".