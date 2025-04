Vede bene l'arbitro Sandro Scharer negli episodi nelle due aree in Bayern-Inter. La Gazzetta dello Sport evidenzia la correttezza della gestione del fischietto svizzero.

Al 5' non c'è rigore per l'intervento di Bastoni su Olise, mentre al 17' il braccio di Kim è aderente al corpo quando rimpalla il tiro di Calhanoglu. Corretto, poi, il giallo per l'ex Napoli quando affonda i tacchetti su Lautaro. Buona la posizione di Thuram sul gol di Lautaro al 37'. Pett e non braccio di Darmian al 44' in area nerazzurra su cross di Kane.

Nella ripresa, ok i gialli per Lautaro e Mkhitaryan. Ingenuo Zalewski al 48': giusta l'ammonizione.