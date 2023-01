Secondo Tuttosport , ieri è arrivata la prima vera offerta del Psg per prendere Skriniar già a gennaio. "Lui, Skriniar, avrebbe già comunicato ai compagni che si è accordato con il Psg, un gesto che fa pensare come tra oggi e domani tutto possa accadere - si legge -. Il tempo stringe e la svolta deve essere importante anche perché l’Inter deve contestualmente trovare un sostituto perché a destra, nonostante la capacità di adattarsi di Darmian , la coperta diverrebbe cortissima.

L’identikit porta a Tiago Djaló del Lille oppure a un prestito per tappare il buco fino al termine della stagione: questa soluzione verrebbe però presa in considerazione soltanto nel caso in cui la proposta del Psg fosse davvero irrinunciabile. E non arrivasse martedì…".